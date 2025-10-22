Как AI се намести до Аз-буки в НБ "Иван Вазов" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Facebook Иновативният проект на Народна библиотека "Иван Вазов" "От Аз-буки до изкуствения интелект" обедини литература, визуални изкуства и съвременни технологии в уникално културно и образователно преживяване. Проектът беше отворен за широката публика и показа доста интересни дейности, при които класическите форми на изразяване се съчетаха с новите дигитални възможности и вдъхновиха и обогатиха читатели, творци и изследователи.



"От Аз-буки до изкуствения интелект" е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата.



По тази тема днес ще си говорим с Лила Власакова, ръководител на проекта.



И още: От 23 до 26 октомври Пловдив отново ще бъде домакин на китарен фестивал, който тази година посвещава програмата си на богатството на Балканите. Какво включва програмата на 9-тото издание на GuitArt Festival ще ни каже Христо Ковликов, организатор.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.