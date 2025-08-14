Извънреден брифинг на прокуратурата, ДАНС и ГД БОП в Пловдив, има арестувани

© Извънреден съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГД БОП ще се проведе днес в Пловдив. Той е във връзка с разкрита организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества.



Има задържани лица и повдигнати обвинения. В брифинга ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, ст. комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГД БОП и Цветин Тодоров, представител на ДАНС.



Ще ви бъде предоставена информация и за образувано досъдебно производство в Районна прокуратура – Пловдив за подаване на неверен сигнал за тревога по време на изпълнението на полет на самолет, пътуващ по линията София – Лондон.



В брифинга ще участва и Пламен Пантов, зам.-районен прокурор.