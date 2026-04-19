Изборният ден в Пловдив и областта започна нормално и без възникнали проблеми. Всички секции са отворили навреме, а организацията по провеждането на вота протича по план, съобщи МВР-Пловдив.

Служителите на реда са поели външната охрана на местата за гласуване и ще останат на постовете си до приключване на изборния процес. Полицейските екипи са разположени извън изборните помещения, като тяхната задача е да гарантират обществения ред и сигурността около секциите.

Органите на реда няма да допускат в изборните помещения въоръжени лица, както и граждани, носещи опасни предмети. Напомня се още, че е забранено използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга техника за заснемане начина на гласуване.

При необходимост полицейските служители могат да окажат съдействие вътре в секциите единствено след изрично писмено искане от председателите на съответните секционни избирателни комисии.

Близо 600 хиляди избиратели с право на глас

Plovdiv24.bg припомня, че общо 591 485 жители на Пловдив и областта са призовани до урните за днешните предсрочни парламентарни избори, сочат окончателните данни на ГРАО.

Главният секретар на Областна администрация – Пловдив Николай Аджеларов предостави подробна информация за двата многомандатни избирателни района. В Пловдив-град (16 РИК) право на глас имат 303 233 души, а в Пловдив-област (17 РИК) своя вот могат да упражнят 288 252 избиратели.

Над 1000 секции в региона

Изборният ден ще протече в общо 1028 секции на територията на областта. В град Пловдив ще работят 482 секции, а в останалите общини от региона – 546.

Осигурени над половин милион бюлетини

За нормалното протичане на изборния процес са отпечатани и доставени общо 535 000 хартиени бюлетини за двата многомандатни района. От тях 270 000 са предназначени за секциите в Пловдив-град, а останалите 265 000 – за Пловдив-област.

Всички изборни книжа и техника вече са поставени под засилена полицейска охрана в очакване на изборния ден. Очаква се вотът в региона да премине спокойно при засилени мерки за сигурност.