Ивелин, обвинен за убийството в Първомай, иска на свобода

© Plovdiv24.bg 21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай, иска да излезе от ареста.



Миналата седмица Окръжен съд Пловдив остави Ивелин за постоянно в ареста. Ивелин и защитникът му не са съгласни с това решение и го обжалват с надеждата апелативните магистрати да постановят друго.



Според адвокат Стоян Янков няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец.



Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата жената, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът й я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.



Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов, който е направил частични признания.