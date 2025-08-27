ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ивелин, обвинен за убийството в Първомай, иска на свобода
Миналата седмица Окръжен съд Пловдив остави Ивелин за постоянно в ареста. Ивелин и защитникът му не са съгласни с това решение и го обжалват с надеждата апелативните магистрати да постановят друго.
Според адвокат Стоян Янков няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец.
Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата жената, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът й я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.
Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов, който е направил частични признания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община в Пловдивска област има най-ниските местни данъци в Българ...
14:12 / 27.08.2025
В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение
14:09 / 27.08.2025
Реставрират входната врата на сградата на община Пловдив, достъпъ...
13:43 / 27.08.2025
Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив
12:51 / 27.08.2025
Ново нещастие застигна полицая, осъден на доживотен затвор
12:30 / 27.08.2025
Две жени пострадаха при пътно произшествие в Пловдив, арестуваха ...
12:09 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS