Интересни факти за къщата музей "Христо Г. Данов" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 11:44Коментари (0)10
© Фокус
Днес ще се разходим в уникалната къща музей "Христо Г. Данов". На 22 май тази година къщата - музей на Христо Груев Данов - този храм на българската просвета и култура, отбеляза своята 50-годишнина.

Къщата е известна на пловдивчани като Дановата къща. Изградена е върху извисена скала с великолепна гледка. Има красив двор като небесна тераса. В нея е живял Христо Груев Данов – основателят на организираното българско книгоиздаване и затова носи името му. Тази къща не само че съхранява наследството на видния български възрожденец, но и разказва много интересни истории, свързани с неговия живот и дело. Наш гид днес ще ни бъде Надежда Баева, главен уредник на къщата.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.  


