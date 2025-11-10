ЗАРЕЖДАНЕ...
|Интересни факти за къщата музей "Христо Г. Данов" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Къщата е известна на пловдивчани като Дановата къща. Изградена е върху извисена скала с великолепна гледка. Има красив двор като небесна тераса. В нея е живял Христо Груев Данов – основателят на организираното българско книгоиздаване и затова носи името му. Тази къща не само че съхранява наследството на видния български възрожденец, но и разказва много интересни истории, свързани с неговия живот и дело. Наш гид днес ще ни бъде Надежда Баева, главен уредник на къщата.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
