Интересни факти за къщата музей "Христо Г. Данов" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

Днес ще се разходим в уникалната къща музей "Христо Г. Данов". На 22 май тази година къщата - музей на Христо Груев Данов - този храм на българската просвета и култура, отбеляза своята 50-годишнина.



Къщата е известна на пловдивчани като Дановата къща. Изградена е върху извисена скала с великолепна гледка. Има красив двор като небесна тераса. В нея е живял Христо Груев Данов – основателят на организираното българско книгоиздаване и затова носи името му. Тази къща не само че съхранява наследството на видния български възрожденец, но и разказва много интересни истории, свързани с неговия живот и дело. Наш гид днес ще ни бъде Надежда Баева, главен уредник на къщата.



