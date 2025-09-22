ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловдив
Строителство и инфраструктура
Секторът демонстрира силен преход към устойчиви и енергийно ефективни решения. Сред водещите разработки са масивни дървени къщи от полярен бор, строителна система за екологични домове от устойчиви материали "ЦАР и ГРАД“, както и инфраред подови отоплителни системи. Всичките отговарят на нарастващото търсене на зелени технологии в строителството. В категорията се открояват пневматично-рамковите съоръжения и сгради, които предлагат бърз монтаж и гъвкаво приложение. Особено впечатляващо е универсалното укритие за защита на населението – мобилно решение за извънредни ситуации и гражданска защита.
Машини и индустриални технологии
Изложението представя машини за шлайфане GP 600 2Z, когенератор Тедом Флекси 350 и токова клема за високоволтови мрежи – продукти, които оптимизират производствените процеси и повишават енергийната ефективност в индустрията.
Транспорт и мобилност
Секторът на мобилността акцентира върху електрификацията и интелигентната логистика. Локомотив DualShunter 2000, електрически самосвал Piaggio Porter NPE и ван Фотон иВю са сред креативните решения, които отговарят на нуждите на съвременния градски и индустриален транспорт. GPS системата за управление на автопаркове допълва портфолиото с решения за оптимизация на разходите.
AI и електроника
Високите технологии са представени чрез Hisense Mini LED телевизор, смарт тракер с AI, хибриден соларен инвертор ZCS Azzuro, както и дигиталната платформа "Energoto.bg“, която предлага прозрачност и контрол в енергийния сектор. Млад български екип участва с разработката на незабавен преводач на разговори в реално време, с технология на клониране на гласа.
Роботика и автоматизация
Дронът за почистване на фасади и соларни панели е пример за автоматизация, която намалява оперативните разходи и подобрява безопасността при поддръжка на инфраструктура.
Международният технически панаир не само представя иновации, но и задава посоката на индустриалната трансформация в региона. За бизнеса това е възможност за стратегически партньорства, технологичен трансфер и навлизане на нови пазари.
Кулминацията на изложението ще бъде официалната церемония по връчване на златните медали, която ще се състои на 25 септември от 18:00 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център. Отличията се присъждат на най-успешните и иновативни разработки, които демонстрират високо технологично ниво, пазарен потенциал и принос към устойчивото развитие. Златният медал на Международния технически панаир е признат символ на престиж и качество, който отваря врати към нови партньорства и международно признание.
