|Инфраструктурните проекти в Пловдив, които ще повишат стойността на недвижимите имоти
Експерът по недвими имоти Мирослав Язов посочва в статия в своя блог четири ключови проекта, които ще бъдат реализирани през следващите пет години, обещават да трансформират транспортната свързаност и да привлекат нови инвестиции в региона.
1. Продължението на бул. "Санкт Петербург“ към Околовръстното шосе през Тракия
Проектът ще осигури директна връзка между центъра на Пловдив и кв. Тракия, елиминирайки необходимостта от заобикаляне през други райони. Новата артерия ще намали времето за придвижване и ще разтовари трафика по основните градски булеварди.
Подобрената транспортна свързаност ще стимулира развитието на бизнеса, като улесни доставките и достъпа на служителите. Квартал Тракия се очаква да се превърне в привлекателна жилищна зона с отлична достъпност, а цените на имотите там вероятно ще се повишат с 15–20%. Особено търсени ще бъдат апартаментите близо до новата артерия – идеален избор за семейства, работещи в центъра на града.
2. Нови международни полети от Летище Пловдив до Милано и Братислава
Разширяването на полетите ще позиционира Пловдив като важен транспортен хъб в Южна България. Директната връзка с два ключови европейски града ще стимулира международния бизнес и туризма, като увеличи интереса към хотелиерството и свързаните услуги.
Имоти в близост до летището и с удобна връзка към него ще станат особено търсени. Новите маршрути ще привлекат както краткосрочни туристи, така и жители, които ценят лесните пътувания до Европа, което ще подкрепи стабилното търсене на жилищни и офисни площи в радиус от 15–20 км от летището.
3. Разширяване на Oколовръстното шосе в района на Родопската яка
Проектът ще осигури по-добър достъп до околните селища и ще отвори нови алтернативни жилищни зони за хора, търсещи по-тих и здравословен начин на живот. Това ще намали трафика в центъра и ще стимулира субурбанизацията.
Цените на къщите и парцелите в селата около Пловдив с директен достъп до новото шосе се очаква да нараснат с 10–15%, което представлява добра възможност за дългосрочни инвестиции.
4. Пробивът при Централна гара и новият квартал по ул. "Петър Динеков“
Реконструкцията на района около Централна гара и създаването на нов квартал ще превърнат зоната в модерен бизнес център. Модернизираната железопътна инфраструктура ще се съчетае с нови търговски и офисни площи, като ще подобри и пешеходната и автомобилната достъпност.
Очаква се цените на имотите в района да нараснат значително – с 25–30% за офисни площи и около 20% за жилищни имоти в радиус от 500 метра. Новият квартал ще привлече местни и международни компании и ще създаде модерна градска динамика в сърцето на Пловдив.
Комбинацията от тези четири инфраструктурни проекта ще доведе до диверсификация на пазара, като различните райони ще предлагат специфични предимства за различни групи купувачи. Подобрената свързаност и нарастващата привлекателност на града ще стимулират устойчиво търсене на имоти, а очакваният среден ръст на цените е 10–15% в различните сегменти.
Инфраструктурните проекти в Пловдив ще трансформират града и ще повишат стойността на недвижимите имоти. Градът се подготвя за устойчив растеж, който ще го позиционира като водещ регионален център с европейски стандарти на живот и бизнес среда.
