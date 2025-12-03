Има нова дата за концерта на Kosheen в Пловдив

© Една от най-популярните групи за електронна музика на живо в Обединеното кралство – Kosheen, ще изнесе концерт за пръв път в Пловдив на 7 август 2026 г. (петък).



Първоначално тяхното гостуване беше планирано за есента на 2025 г., но поради непредвидени обстоятелства бе отменено. Сега Античен театър – Пловдив очаква британската емблема на електронна музика през лятото на следващата година за едно енергично и завладяващо шоу на живо, носещо мощния заряд и харизма на Kosheen.



Всички закупени билети за старата дата ще важат за 7 август 2026 г. без нужда от допълнителна заверка.



Продажба на нови билети:



https://www.eventim.bg/bg/bileti/kosheen-live-plovdiv-ancient-theatre-681457/event.html



https://grabo.bg/kontzert-v-plovdiv-0tu7t4



Благодарим за разбирането и търпението! Убедени сме, че срещата с британската сензация Kosheen през лятото на 2026 г. в Античен театър - Пловдив ще бъде силна, споделена и въздействаща!