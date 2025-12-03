ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Има нова дата за концерта на Kosheen в Пловдив
Първоначално тяхното гостуване беше планирано за есента на 2025 г., но поради непредвидени обстоятелства бе отменено. Сега Античен театър – Пловдив очаква британската емблема на електронна музика през лятото на следващата година за едно енергично и завладяващо шоу на живо, носещо мощния заряд и харизма на Kosheen.
Всички закупени билети за старата дата ще важат за 7 август 2026 г. без нужда от допълнителна заверка.
Продажба на нови билети:
https://www.eventim.bg/bg/bileti/kosheen-live-plovdiv-ancient-theatre-681457/event.html
https://grabo.bg/kontzert-v-plovdiv-0tu7t4
Благодарим за разбирането и търпението! Убедени сме, че срещата с британската сензация Kosheen през лятото на 2026 г. в Античен театър - Пловдив ще бъде силна, споделена и въздействаща!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Л...
09:41 / 03.12.2025
Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
07:00 / 03.12.2025
Затруднения в работата на МВР Пловдив днес
06:00 / 03.12.2025
Коледните светлини в "Източен" грейват довечера
06:00 / 03.12.2025
Временно се преустановяват административните услуги в четири стру...
17:25 / 02.12.2025
АПИ с важно напомняне за шофьорите на Пловдив, които минават през...
16:13 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS