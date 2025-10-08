ИЗПРАТИ НОВИНА
Концертът на Kosheen в Пловдив се отлага за лятото на 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:00
©
Заради необичайно застудяване и продължителни валежи, причинени от преминаващ циклон над страната, концертът на британската група Kosheen, който беше насрочен за 12 октомври в Античен театър – Пловдив, се отлага.

Новата дата ще бъде през август 2026 г., като в срок до две седмици организаторите от Event Masters ще обявят точния ден и час на събитието.

"Смятаме, че публиката трябва да има възможност да изживее пълноценно магията на този концерт – с цялата емоция, мощен заряд и неповторима атмосфера, която музиката на Kosheen носи“, посочват организаторите, като се извиняват за причиненото неудобство поради бързо променящата се метеорологична обстановка.

Всички закупени билети ще важат за новата дата без нужда от допълнителна заверка. В случай че новата дата не е удобна, феновете могат да заявят връщане на сумата в удължен двумесечен срок до 12 декември на e-mail: info@eventim.com или на касите, от които са закупени билетите.

Организаторите уверяват, че срещата с британската сензация Kosheen през лятото на 2026 г. в Античен театър – Пловдив ще бъде още по-силна, споделена и въздействаща.







