|За пръв път идват в Пловдив
Британската група Kosheen ще гостува за пръв път в Пловдив. Те идват за енергичен и завладяващ концерт на 12 октомври в уникалния с акустика и атмосфера Античен театър – Пловдив.
Kosheen е една от най-популярните групи за електронна музика на живо в Обединеното кралство. Електронната легенда от Бристол е създадена в края на 1999 г. и триото изгрява категорично на сцената с дебютния си албум "Resist", който става платинен. Емблематичните им хитове "Hide U", последвани от "Catch", "Hungry" и "All In My Head" определят звученето на епохата.
С два албума в Топ 10 на Великобритания, множество награди и пет студийни албума, тяхната уникална комбинация от дръм-енд-бейс, брейкбийт и силни послания в песните ги утвърждават като една от най-емблематичните групи на своето време.
"Винаги сме получавали невероятно посрещане в България. За нас е истинско удоволствие да се върнем отново и да се срещнем с нашата публика тук!“, сподели фронтдамата Sian Evans, която винаги пленява публиката с едновременно финото си и мощно вокално изпълнение, харизма и неповторимо присъствие на сцената.
Тяхна емблема е и енергичното и завладяващо шоу на живо. Такова обещават те и на концерта в Античен театър - Пловдив на 12 октомври – перфектно съчетание от електронни бийтове с искряща вокална експресия.
След подновената си активност от 2019 г. насам – с юбилейни турнета, концерти и завладяващи шоута из Европа, Австралия и Балканите – групата звучи по-силно от всякога!
