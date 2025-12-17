"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове

© Plovdiv24.bg Днес представители на "Икономическа полиция" влязоха в УСБАЛАГ "Селена“, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.



В рамките на проверката Николай Богомилов, един от собствениците на болницата, и Марика Тошева, управител на лечебното заведение от няколко дни, бяха изведени от сградата от органите на реда.



От няколко дни в публичното пространство се разпространява информация за скандал, свързан със съмнения за източване и кражба на средства от касата на болницата, по който компетентните органи извършват проверка.



