"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
Автор: Георги Кирилов 17:46
© Plovdiv24.bg
Днес представители на "Икономическа полиция" влязоха в УСБАЛАГ "Селена“, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.

В рамките на проверката Николай Богомилов, един от собствениците на болницата, и Марика Тошева, управител на лечебното заведение от няколко дни, бяха изведени от сградата от органите на реда.

От няколко дни в публичното пространство се разпространява информация за скандал, свързан със съмнения за източване и кражба на средства от касата на болницата, по който компетентните органи извършват проверка.

С гледната точка на лечебното заведение можете да се запознаете тук. 


17.12.2025 От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с половин уста
уста
15.12.2025 Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
И те ли спират на Лексито,за да не плащат паркинг...
Изтърбушиха хотела на т.нар. Цар Киро на пъпа на Пловдив
17:31 / 17.12.2025
17:31 / 17.12.2025
Напусна ни един от последните пловдивски мохикани
13:30 / 17.12.2025
13:30 / 17.12.2025
Банкоматите на "Пощенска банка" ще бъдат заредени едновременно с ...
15:21 / 17.12.2025
15:21 / 17.12.2025
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
10:17 / 17.12.2025

Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
