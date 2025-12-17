ИЗПРАТИ НОВИНА
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с половин уста
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11
©
Във връзка с публикации, разпространени в медийното пространство, ръководството на УСБАЛАГ "Селена“ заявява следното:

Към настоящия момент лечебното заведение продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.

Всяка болница, особено с мащаба и значимостта на УСБАЛАГ "Селена“, преминава през вътрешни процеси и управленски предизвикателства, които не следва автоматично да се интерпретират като институционална криза или заплаха за съществуването ѝ.

По отношение на твърденията за финансови и документални нередности, ръководството заявява, че оказва пълно съдействие на компетентните органи, които извършват проверка по подадени сигнали. Болницата има интерес всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени обективно, по законоустановения ред. Към момента няма влезли в сила актове или решения, които да установяват нарушения от страна на лечебното заведение.

УСБАЛАГ "Селена“ е утвърдена структура с дългогодишна история, високоспециализирани медицински екипи и ключова роля за акушеро-гинекологичната и неонатологичната грижа в региона и страната. Болницата остава фокусирана върху основната си мисия – качествено, отговорно и сигурно лечение на пациентите.

Ръководството апелира за отговорно и балансирано отразяване на темата, с оглед както на обществения интерес, така и на спокойствието на пациентите и служителите.

При необходимост от допълнителна информация болницата ще информира обществеността своевременно по официален ред.


Още по темата: общо новини по темата: 2
15.12.2025 Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15.12.2025 Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"






Още новини от Новини от Пловдив:
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
17:14 / 16.12.2025
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025

