|От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с половин уста
Към настоящия момент лечебното заведение продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.
Всяка болница, особено с мащаба и значимостта на УСБАЛАГ "Селена“, преминава през вътрешни процеси и управленски предизвикателства, които не следва автоматично да се интерпретират като институционална криза или заплаха за съществуването ѝ.
По отношение на твърденията за финансови и документални нередности, ръководството заявява, че оказва пълно съдействие на компетентните органи, които извършват проверка по подадени сигнали. Болницата има интерес всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени обективно, по законоустановения ред. Към момента няма влезли в сила актове или решения, които да установяват нарушения от страна на лечебното заведение.
УСБАЛАГ "Селена“ е утвърдена структура с дългогодишна история, високоспециализирани медицински екипи и ключова роля за акушеро-гинекологичната и неонатологичната грижа в региона и страната. Болницата остава фокусирана върху основната си мисия – качествено, отговорно и сигурно лечение на пациентите.
Ръководството апелира за отговорно и балансирано отразяване на темата, с оглед както на обществения интерес, така и на спокойствието на пациентите и служителите.
При необходимост от допълнителна информация болницата ще информира обществеността своевременно по официален ред.
