Hills of Rock става достъпен и за хора с увреден слух

© Концертите по време на Hills of Rock 2025 ще бъдат достъпни до хора с увреден слух чрез специални haptic костюми.



Организаторите на множество големи концерти у нас тази година споделиха страхотната новина преди минути.



"За първи път в България и на Балканите haptic костюми ще направят концертите на Dream Theater, Guns N’ Roses и Robbie Williams и фестивала Hills of Rock, достъпни за хора с увреден слух, които ще могат да изпитат енергията на музиката с тялото си.



Fest Team отново е двигател на промяната в иновациите в събитийната индустрия със силен социален ангажимент, като интегрира световна технология за първи път на българската и балканската музикална сцена и предлага и жестов превод.



Fest Team ще осигури шест специални костюма, които ще бъдат предоставени на хора от публиката с увреден слух на избрани концерти от богатия календар със събития за 2025 г. – Dream Theater, Hills of Rock, Guns N’ Roses и Robbie Williams. Тази инициатива ще превърне тези концерти в първите в България и на Балканите големи рок събития с пълна достъпност за глухи зрители.



Haptic костюмите на Music: Not Impossible са признати за едно от Най-добрите изобретения на 2023 година от списание TIME, а Pharrell Williams ги определя като "бъдещето на музиката“. Технологията вече е представена на световни сцени като SXSW, Life is Beautiful Festival, Lincoln Center Silent Discos, турнето на Lady Gaga, Corona Capital Festival и Mighty Hoopla в Лондон, но никога досега на Балканите.



Освен иновативните haptic костюми, които позволяват да се усеща музиката чрез вибрации, публиката ще има възможност да преживее ритъма, текста и емоцията на песните чрез професионален музикален жестов превод, реализиран в партньорство със Stray Sheep, Deaf.bg, Фондация "Развитие и Интеграция", ФРИ и СГБ - Съюз на глухите в България. Проектът е в синхрон със Закона за българския жестов език и бележи важна крачка към изграждане на културна среда, в която всеки може да сподели магията на музиката – символично подчертано и от датата на концерта на Robbie Williams в София, 28.09., която се пада в Седмицата на глухите".