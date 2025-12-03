ИЗПРАТИ НОВИНА
Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:00
©
Светлините на Коледната елха в "Тракия“ ще бъдат запалени тържествено през следващата седмица, съобщи кметът на района Георги Гатев. Това ще се случи днес от 18:00 часа в парк "2019“.

Церемонията по запалването на светлините ще бъде съпътствана от музикална програма. В нея с песни и танци ще се включат детските градини "Десислава“, "Слънце“, "Таня Савичева“, "Червената шапчица“, "Еделвайс“, "Д-р Едгар Бороу“, "Велимира“ и "Кремена“.

"Каня всички да запалим светлините на Коледната елха в парк "2019“. В навечерието на светлите празници ни предстои една незабравима вечер, изпълнена с музика, настроение и много усмивки, нека я отбележим заедно“, призова кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.


