ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"
Церемонията по запалването на светлините ще бъде съпътствана от музикална програма. В нея с песни и танци ще се включат детските градини "Десислава“, "Слънце“, "Таня Савичева“, "Червената шапчица“, "Еделвайс“, "Д-р Едгар Бороу“, "Велимира“ и "Кремена“.
"Каня всички да запалим светлините на Коледната елха в парк "2019“. В навечерието на светлите празници ни предстои една незабравима вечер, изпълнена с музика, настроение и много усмивки, нека я отбележим заедно“, призова кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Затруднения в работата на МВР Пловдив днес
06:00 / 03.12.2025
Временно се преустановяват административните услуги в четири стру...
17:25 / 02.12.2025
АПИ с важно напомняне за шофьорите на Пловдив, които минават през...
16:13 / 02.12.2025
Природонаучният музей в Пловдив показа как се прави
15:37 / 02.12.2025
РУО Пловдив събира директори на училища
16:46 / 02.12.2025
Започна асфалтирането на "Брезовско шосе", слагат 26 см настилка ...
14:53 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS