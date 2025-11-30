Грейват светлините на коледната елха в "Тракия"

© Светлините на Коледната елха в "Тракия“ ще бъдат запалени тържествено през следващата седмица, съобщи кметът на района Георги Гатев. Това ще се случи на 3 декември, сряда, от 18:00 часа в парк "2019“.



Церемонията по запалването на светлините ще бъде съпътствана от музикална програма. В нея с песни и танци ще се включат детските градини "Десислава“, "Слънце“, "Таня Савичева“, "Червената шапчица“, "Еделвайс“, "Д-р Едгар Бороу“, "Велимира“ и "Кремена“.



"Каня всички да запалим светлините на Коледната елха в парк "2019“. В навечерието на светлите празници ни предстои една незабравима вечер, изпълнена с музика, настроение и много усмивки, нека я отбележим заедно“, призова кметът на район "Тракия“ Георги Гатев.