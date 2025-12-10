ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Грейна красивата коледна елха в район "Северен"
"Да сте здрави, палави, игриви. Да сте винаги нетърпеливи и любопитни, да откривате чудесата на света и да им се радвате“, пожела Венцислава Любенова на малките си съграждани. А на родителите, бабите и дядовците, както и на всички хора, дошли на празненството, кметът пожела светли и благословени Рождествени дни.
Децата най-много се радваха да джудженцата-Роботливко, Мързеливко и Поспаланко, които пристигнаха от Северния пояс с шейната на Добрия старец и са негови помощници. Заедно с Дядо Коледа те цяла година неуморно се трудят, за да имат подаръци всички деца по света, обясниха джудженцата.
Най-активен в раздаването на подаръци и лакомства, осигурени от район "Северен“ за всички присъстващи деца, беше Работливко. Той скача, пя и се забавлява с малките момиченца и момченца и обеща да прошепне на ухото на Дядо Коледа, че в район "Северен“ живеят най-послушните деца и за това догодина ще получат още по-големи подаръци..
Елхата беше украсена, освен с играчки, и с прекрасни топки, ръчно изработени от детските градини в района. Те са дело на децата, с помощта на учителките и персонала.
В празничното програма участваха представители на всички градини със собствена програма, те пяха, рецитираха, танцуваха, играха сценки и се смяха от сърце. Коледната програма на малчуганите обра аплодисментите на всички присъстващи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 78
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Собственик иска 440 хиляди евро за къща на топ локация в Пловдив
13:51 / 10.12.2025
Велосипедист е в болница след инцидент в Пловдив
10:12 / 10.12.2025
Разочарован студент от Пловдив: Бях с нагласата, че ще съм сред у...
08:39 / 10.12.2025
Пловдивчанка: Съжалявам за снимката, но ръцете ми трепереха!
08:26 / 10.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
06:35 / 10.12.2025
Пловдив излиза на протест днес
06:00 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS