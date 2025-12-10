ИЗПРАТИ НОВИНА
Грейна красивата коледна елха в район "Северен"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:06Коментари (0)142
Стотици деца от седемте детски гради в район "Северен“ с трепет и нетърпеливи усмивки присъстваха снощи на един от най-важните за тях празници. Кметът на района Венцислава Любенова, долетелият от далечна Лапландия Дядо Коледа и малките момченца и момиченца, запалиха красивата голяма елха в парк "Рибница“.

"Да сте здрави, палави, игриви. Да сте винаги нетърпеливи и любопитни, да откривате чудесата на света и да им се радвате“, пожела Венцислава Любенова на малките си съграждани. А на родителите, бабите и дядовците, както и на всички хора, дошли на празненството, кметът пожела светли и благословени Рождествени дни.

Децата най-много се радваха да джудженцата-Роботливко, Мързеливко и Поспаланко, които пристигнаха от Северния пояс с шейната на Добрия старец и са негови помощници. Заедно с Дядо Коледа те цяла година неуморно се трудят, за да имат подаръци всички деца по света, обясниха джудженцата.

Най-активен в раздаването на подаръци и лакомства, осигурени от район "Северен“ за всички присъстващи деца, беше Работливко. Той скача, пя и се забавлява с малките момиченца и момченца и обеща да прошепне на ухото на Дядо Коледа, че в район "Северен“ живеят най-послушните деца и за това догодина ще получат още по-големи подаръци..

Елхата беше украсена, освен с играчки, и с прекрасни топки, ръчно изработени от детските градини в района. Те са дело на децата, с помощта на учителките и персонала.

В празничното програма участваха представители на всички градини със собствена програма, те пяха, рецитираха, танцуваха, играха сценки и се смяха от сърце. Коледната програма на малчуганите обра аплодисментите на всички присъстващи.



