ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Граждани получават безплатно фотоволтаици по програмата за чист въздух в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:45Коментари (0)2
©
1,1 млн. лв. без ДДС ще даде община Пловдив за фотоволтаици на граждани, които ще подпишат договор за замяна на кюмбетата си с екологични уреди. Градската администрация обяви обществена поръчка за проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление. Дейностите са по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, финансиран по процедура "За по-чист въздух!“ по приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., предава Plovdiv24.bg.

Процедурата е разделена на две обособени позиции, като ОП №1 е за Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични системи за собствено потребление; а ОП №2 - за  Застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление.

Целта на поръчката е да се избере квалифициран/и изпълнител/и, който/които да изпълни/ят дейностите по проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и застраховка на нови фотоволтаични системи само за собствено потребление. Лицата са крайни получатели и с тях  Община Пловдив ще сключи договор за подмяна на стари неефективни високоемисионни отоплителни устройства на дърва и/или въглища с нови екологосъобразни отоплителни устройства (уреди/системи) за битово отопление на електричество-термопомпа "Въздух-въздух“ и монтаж на фотоволтаични системи, в съответствие с действащите нормативни актове в Република България и приложимото европейско закондателство.

Прогнозната максимална стойност на поръчката е 1 111 604,33 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 10 септември включително, а отварянето на предложенията ще бъде на 11 септември от 14 ч.


Още по темата: общо новини по темата: 474
13.08.2025 Какво да се направи за подобряване качеството на въздуха в Пловдив?
28.07.2025 Пожар и в Пловдив!
05.07.2025 Край! Забраняват движението на някои МПС и отоплението на твърдо гориво в Пловдив
02.07.2025 Община Пловдив с важно напомняне
24.06.2025 Пожар гори в Пловдив
16.06.2025 Адвокат: Предложението на кмета на Пловдив за забрана на старите коли е дискриминационно
предишна страница [ 1/79 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
19:37 / 23.08.2025
В Пловдив има две улици с почти еднакви имена, сменят едното с то...
19:08 / 23.08.2025
Само в Plovdiv24.bg: Нови подробности за изгарянето на овце и коз...
19:00 / 23.08.2025
Най-голямата болница в страната - "Св. Георги" в Пловдив, с 311 ...
17:41 / 23.08.2025
Само такова чудо не беше минавало по улиците на Пловдив, но и тов...
13:41 / 23.08.2025
Ремонтират и премахват и последния паваж на главна улица в Пловди...
13:21 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място
Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място
17:09 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: