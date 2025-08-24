Граждани получават безплатно фотоволтаици по програмата за чист въздух в Пловдив

© 1,1 млн. лв. без ДДС ще даде община Пловдив за фотоволтаици на граждани, които ще подпишат договор за замяна на кюмбетата си с екологични уреди. Градската администрация обяви обществена поръчка за проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление. Дейностите са по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, финансиран по процедура "За по-чист въздух!“ по приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., предава Plovdiv24.bg.



Процедурата е разделена на две обособени позиции, като ОП №1 е за Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични системи за собствено потребление; а ОП №2 - за Застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление.



Целта на поръчката е да се избере квалифициран/и изпълнител/и, който/които да изпълни/ят дейностите по проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и застраховка на нови фотоволтаични системи само за собствено потребление. Лицата са крайни получатели и с тях Община Пловдив ще сключи договор за подмяна на стари неефективни високоемисионни отоплителни устройства на дърва и/или въглища с нови екологосъобразни отоплителни устройства (уреди/системи) за битово отопление на електричество-термопомпа "Въздух-въздух“ и монтаж на фотоволтаични системи, в съответствие с действащите нормативни актове в Република България и приложимото европейско закондателство.



Прогнозната максимална стойност на поръчката е 1 111 604,33 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 10 септември включително, а отварянето на предложенията ще бъде на 11 септември от 14 ч.