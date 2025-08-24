ЗАРЕЖДАНЕ...
|Граждани получават безплатно фотоволтаици по програмата за чист въздух в Пловдив
Процедурата е разделена на две обособени позиции, като ОП №1 е за Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични системи за собствено потребление; а ОП №2 - за Застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление.
Целта на поръчката е да се избере квалифициран/и изпълнител/и, който/които да изпълни/ят дейностите по проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и застраховка на нови фотоволтаични системи само за собствено потребление. Лицата са крайни получатели и с тях Община Пловдив ще сключи договор за подмяна на стари неефективни високоемисионни отоплителни устройства на дърва и/или въглища с нови екологосъобразни отоплителни устройства (уреди/системи) за битово отопление на електричество-термопомпа "Въздух-въздух“ и монтаж на фотоволтаични системи, в съответствие с действащите нормативни актове в Република България и приложимото европейско закондателство.
Прогнозната максимална стойност на поръчката е 1 111 604,33 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 10 септември включително, а отварянето на предложенията ще бъде на 11 септември от 14 ч.
