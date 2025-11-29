ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неделя
"Натрупването, което се получава в делничните дни - трафикът, отоплението на дърва и въглища обуславят сами по себе си замърсяването, което се получава в почивните дни. Не за пренебрегване е също и неблагоприятната метеорология през зимния период – задържането на замърсяването в активния въздушен слой, т.е. слоят, който е и за дишане от хората.
Тоест няма инверсия, няма завъртане на въздуха и се получава похлупак и задържане от всичките видове емисии, които изредих. Затова е и замърсяването в съботно-неделните дни", обясни за Нова Елена Найденова, гл.експерт в Дирекция"Екология“ община Пловдив.
