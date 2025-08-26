ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Голям градски парк, нови улици и детска ясла се планират в "Гладно поле"
Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе разговор с министъра на отбраната Атанас Запрянов относно придобиването на три терена.
"Уверих министъра, че те ще бъдат използвани за изграждане на нова детска ясла и детска градина, голям градски парк със зелени площи, както и нова улична мрежа“, заяви градоначалникът.
"Тези терени трябва да работят за хората – за образование, зеленина и сигурност. Това е инвестиция в бъдещето на Пловдив. Имаме добър диалог с министър Запрянов и неговия екип, за което му благодаря“, допълни Димитров.
Ако проектът бъде реализиран, районът на "Гладно поле“ ще се сдобие както с модерна инфраструктура, така и с нови пространства за отдих и образование.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 109
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Почина д-р Красимира Попова
12:20 / 26.08.2025
Спукан газопровод и задушлива миризма в южната част на Пловдив, н...
11:54 / 26.08.2025
Днес отварят за движение северното платно на бул. "Христо Ботев" ...
11:51 / 26.08.2025
От 1 февруари няма да можем да си купим нищо с левове
12:59 / 26.08.2025
Обидни и нецензурни думи към семейство с малко дете в Пловдив
09:37 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS