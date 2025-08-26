Голям градски парк, нови улици и детска ясла се планират в "Гладно поле"

© Plovdiv24.bg Община Пловдив предвижда изграждането на детски заведения, парк и нова улична мрежа върху част от бившите поделения в квартал "Гладно поле“. Това ще стане възможно, ако Министерството на отбраната удовлетвори искането на местната власт за предоставяне на военни имоти с отпаднала необходимост.



Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе разговор с министъра на отбраната Атанас Запрянов относно придобиването на три терена.



"Уверих министъра, че те ще бъдат използвани за изграждане на нова детска ясла и детска градина, голям градски парк със зелени площи, както и нова улична мрежа“, заяви градоначалникът.



"Тези терени трябва да работят за хората – за образование, зеленина и сигурност. Това е инвестиция в бъдещето на Пловдив. Имаме добър диалог с министър Запрянов и неговия екип, за което му благодаря“, допълни Димитров.



Ако проектът бъде реализиран, районът на "Гладно поле“ ще се сдобие както с модерна инфраструктура, така и с нови пространства за отдих и образование.