Паркираш върху чакъл, получаваш глоба за “зелена площ". Абсурд или системен проблем? Това попита читателка на Plovdiv24.bg, която вчера е била санкционирана от "Общинска полиция" с фиш на стойност 51.13 евро. Глобата е наложена заради паркиране на улица "Димитър Страшимиров", намираща се в западната част на град Пловдив.
Даваме думата на младата жена сега:
Пиша Ви, тъй като от доста време следя с огромен интерес статиите относно паркирането в Пловдив. Смятам че медията Ви безпристрастно е споделяла едни от най-гръмките абсурди в града под тепетата. Докато вчера и аз не получих честитка, че съм спряла върху "зелена площ". Единственият проблем е, че мястото е отъпкан терен от чакъл и асфалт, използван от години за паркиране.
Още по-странно - във фиша е записан адрес на детска градина, а не "зелената площ", където е бил автомобилът.
Снимки от мястото показват чакъл, автомобилни отпадъци и пръст, а архивни изображения от Google Maps показват, че там от вече десетилетие се паркират автомобили.
Като работеща наблизо, паркирам там автомобила си от 2016 г., но какъв лош късмет да тръгна с автомобил, който не е с пловдивска регистрация.
Подобни случаи не са изолирани, в медията ви редовно пловдивчани ставаме свидетели на абсурдите на общинска полиция и общинска охрана.
След като проверих съдебната практика, открих десетки решения, за които именно ние данъкоплатците плащаме за адвокатски разноски в големи размери, затова че просто е краят на месеца и някой чака бонус.
Въпросът ми към читателите на Plovdiv24.bg е:
Според вас чакъл или "зелена площ". И колко още глоби се издават за места, които реално не са зелени площи? Как гражданин може да разбере, че паркира върху забранена зона, ако тя не е обозначена?
Интересен факт - моята кола беше единствената глобена от целия "паркинг", единствената кола с регистрационен номер извън Пловдив. Случаят повдига и по-широк дебат: Може ли всеки паркинг в кварталите да се изтълкува като "зелена площ"?
Като най-старата електронна медия в Пловдив Plovdiv24.bg следи задълбочаването на проблема с неправилното паркиране още от далечната 2004 година.
По темата са публикувани буквално хиляди новини, немалка част от които доведоха до санкции за нарушителите, а други повдигнаха важни въпроси, свързани с институциите.
Глобиха шофьорка с 51 евро. Тя: Само аз не бях с пловдивски номер
4ikiriki
на 31.03.2026 г.
Чудесно! Само така! Идват някви навлеци с СМ, РА, К, Х, Е, ОВ, ЕВ почват да паркират по паркове и градинки и после цялата кал я мъкнат из града. Тротоарите са като след бомбандировка от такива.
Marusq
на 31.03.2026 г.
Чист тротоар ! Крайно време беше да почнат да глобяват там
Гешев
на 31.03.2026 г.
Чл.94/3 да вземе да си го прочете за какво е, читателката ви!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.