Жители на пловдивския квартал "Столипиново" сигнализират за пореден път за недостатъчен брой контейнери за отпадъци и непочистен квартал. Хората настояват за повече казани, за да не се изхвърля сметта извън тях, след което да се налага извънредно ангажиране на тежка техника.

На централната улица "Ландос" има само три контейнера, които се запълвали за два часа. Казаните се чистели веднъж дневно. Някои от тях били с развалени колела и не можело да се придвижват до камиона, за да се изпразнят.

"Искаме повече контейнери. Така няма да се наложи багерът да идва. Сутринта да идва камионът, да чисти контейнерите и така няма да стане боклук" - обясни пред репортер на Plovdiv24.bg Аспарух Михайлов. Той съобщи, че управителят на ОП "Чистота" няколко пъти бил ходил в квартала и всеки път обещавал, че ще докарат повече контейнери, но това така и не се случило.

Багерът разрушава тротоарите и асфалта на улицата. Решението е да се докарат повече контейнери и да се чистят по-често, смята той. Както съобщихме по-рано, днес и утре на улица "Ландос" се провежда мащабна гражданска кампания под надслов "Да почистим нашия квартал!". Акцията е насочена към почистване, облагородяване и създаване на по-добра жизнена среда за всички жители.