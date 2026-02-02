© Plovdiv24.bg виж галерията Дърво се счупи, вследствие на падналия мокър сняг на ул. "Димитър Талев" в район "Южен", сигнализира читател на Plovdiv24.bg.



Оказва се, че за конкретното дърво е подаден сигнал в администрацията на района още есента на миналата година.



Кметът на района Атанас Кунчев е изготвил заповед за отсичането на няколкото изсъхнали дървета на ул. "Димитър Талев" 124 и 126.



Тя е издадена на 8 октомври 2025 година, но вече няма да има нужда от нея, коментира човекът в сигнала.



По-рано днес дървото се е счупило и за щастие не е успяло да удари гражданин.



"ОП "Градини и паркове" са за трепане. От 4 месеца има предписание за махането на това дърво," пише възмутеният гражданин до редакцията ни.



Читателят ни е изпратил и официалната заповед.