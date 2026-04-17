Със засаждане на 175 дръвчета на Младежкия хълм ГЕРБ символично закри предизборната си кампания в Пловдив.

В инициативата се включиха кметът на града и областен координатор на партията Костадин Димитров, кандидати за народни представители, общински съветници, районни и заместник-кметове, членове и симпатизанти на ГЕРБ.

Новозасадените видове – южна копривка, летен дъб и габър, са съобразени с изискванията на плана за управление на хълма и допринасят за устойчивото развитие на зелената система на града. Миналия месец бяха асфалтирани основните алеи на Младежкия хълм, което превръща района в още по-привлекателно място за отдих.

"Проведохме позитивна кампания в разговор с хората – откровен и честен, очи в очи. Днес я закриваме с отговорност към бъдещето, към нашите деца и нашия град, защото за развитието трябват действия и резултати“, заяви Костадин Димитров.

Финалът на кампанията бе и ясно послание за продължаване на започнатото, за важните за Пловдив проекти, които вече се реализират или предстои да бъдат реализирани, за нови училища и детски градини, за пешеходни и зелени пространства.

Всичко това е част от голямата визия на ГЕРБ за развитието на страната "България 2030“, която поставя акцент върху икономическия растеж, модерната инфраструктура, инвестиции в образование, технологии и регионално развитие.

Ние не обещаваме чудеса. Ние показваме резултати и поемаме ангажимент да продължим. С ред, работа и растеж, бяха единодушни участниците в инициативата. Те призоваха пловдивчани да направят ясен избор – за стабилност, развитие и сигурност, че започнатото ще бъде довършено.

На изборите на 19-и април гласувайте с № 15 в бюлетината за ГЕРБ-СДС, за ред, работа и растеж!