Фондация с нова покана за събития - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Фондация "Пловдив 2019“ ще инвестира нови 2 000 000лв. в културни събития през 2026 година. Вече е обявена отворена покана в две направления: фестивали - големи събития и малки проекти. Какво точно означава това ще разберем от Кирил Велчев, директор на Фондацията.



Ще ви информираме и за още една отворена покана на Сдружение "Изкуство днес“ за участие в предстоящото издание на "Арт Позитив“ 2026. За подробностите ще търсим Емил Миразчиев, председател на Сдружението, художник и куратор



И още: Регионалната занаятчийска камара в Пловдив открива изложба с творби на децата от "Занаятчийското училище“.



Изложбата "Занаяти с бъдеще“ представя уникално детско творчество, което с лекота свързва старото и новото. Албена Халачева от Занаятчийската камара ще ни разкаже повече.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.