С приемането на еврото като официална парична единична в България от 1 януари и единствена обменна валута след 1 февруари спряха и проблемите с просяците в голяма търговска верига на бул. “Санкт Петербург" в Пловдив. За проблема Plovdiv24.bg сигнализира преди време. 50-те стотинки и едното левче вече не могат да се използват, за да се вземе количка за пазар в магазина. Затова в момента те остават незаключени с вериги и се използват свободно без необходимост от монети. Това обаче автоматично реши и с тормоза на просяците:

Преди млади мъже на около 30 години обикаляха паркинга и тичаха след пазарувалите - уж да помогнат с покупките, уж да върнат количките, за да не се разхождат хората. В замяна получаваха по някоя друга стотинка или левчето, с което е взета количката.

Сега клиентите свободно могат да си приберат покупките в багажниците на колите. За сметка на това на паркинг на съседен магазин все още могат да се видят мъже, които заради това, че са показали свободно паркомясто получават по някой друг цент и не спират да обикалят около колите и да просят от шофьорите.