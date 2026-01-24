ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето защо са били глобени десетки шофьори, паркирали пред блока си в Пловдив
Преди дни граждани сигнализараха екипа ни за паркирали коли, пречещи на ОП "Чистота" да събира отпадъците.
В сряда екип на районната администрация и ОП "Чистота" са извършили проверка, свързана с необлужването на контейнерите. Тя е установила, че няколко коли паркират системно пред и отстрани на тях.
В четвъртък след проверка на Общинска полиция са били съставени няколко акта, свързани с възпрепятстване на достъпа до въпросните контейнери. Междувременно е установено, че част от колите са паркирани върху тротоар и се е наложило и те да бъдат санкционирани.
Вследствие на това един от глобените подава сигнал към полицията и настоява и останалите 30 коли също да бъдат глобени. Доводите му са свързани с неправилното паркиране на автомобилите на улицата.
В крайна сметка Общинска полиция се връща на място и глобяват всички автомобили.
Районния кмет Атанас Кунчев е запознат с казуса и следващата седмица ще има среща с част от гражданите, за да обсъдят как ще бъде решен проблемът с паркирането.
