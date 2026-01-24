ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето защо са били глобени десетки шофьори, паркирали пред блока си в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 13:33Коментари (0)2827
© Plovdiv24.bg
Невъзможността да се почистват контейнери и междусъседки дразги станаха причина да бъдат глобени над 40 леки коли на бул."Александър Стамболийски", информира Plovdiv24.bg.

Преди дни граждани сигнализараха екипа ни за паркирали коли, пречещи на ОП "Чистота" да събира отпадъците. 

В сряда екип на районната администрация и ОП "Чистота" са извършили проверка, свързана с необлужването на контейнерите. Тя е установила, че няколко коли паркират системно пред и отстрани на тях. 

В четвъртък след проверка на Общинска полиция са били съставени няколко акта, свързани с възпрепятстване на достъпа до въпросните контейнери. Междувременно е установено, че част от колите са паркирани върху тротоар и се е наложило и те да бъдат санкционирани. 

Вследствие на това един от глобените подава сигнал към полицията и настоява и останалите 30 коли също да бъдат глобени. Доводите му са свързани с неправилното паркиране на автомобилите на улицата.

В крайна сметка Общинска полиция се връща на място и глобяват всички автомобили. 

Районния кмет Атанас Кунчев е запознат с казуса и следващата седмица ще има среща с част от гражданите, за да обсъдят как ще бъде решен проблемът с паркирането.


