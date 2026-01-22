ИЗПРАТИ НОВИНА
Жители на блок в Пловдив с десетки глоби за паркиране пред домовете си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:16
© Plovdiv24.bg
Жители на блок на бул. "Александър Стамболийски“ 10 в кв. Кючук Париж сигнализираха Plovdiv24.bg за масово санкциониране на техни автомобили от общинската полиция в Пловдив.

Според гражданите, над 50 леки автомобила са били залепени със стикери за глоба, вариращи между 50 и 100 лева. Автомобилите били паркирани пред домовете на собствениците, както и пред гаражите им.

"Ще поискаме обяснение от съответните органи защо се е случило това, при положение че от построяването на блока уличката пред входовете се използва като обслужваща. Входовете се водят с адрес на булеварда, именно поради тази причина“, коментират недоволните жители.

Те изразяват и несъгласие с информацията на стикерите:

"Пълен абсурд е, че на стикерите за глобите е посочено, че автомобилите са били на бул. "Александър Стамболийски", а това изобщо не е така."

"На около 100 метра има друг блок, където собствениците паркират пред входовете си и там проблем няма. В цял Пловдив проблем няма, само тук явно по сигнал или желание на някой“, добавят гражданите.

Жителите планират да организират общо събрание на целия блок, на което да обсъдят случилото се и да потърсят разяснения от общинските органи.


Може би греша но не виждам нещо нередно тук Има достатъчно място за минаване. Има къде по-фрапантни спирания от това, но там няма проблем. Поправям се, има подобие на тротоар отзад в зелената площ. На гугъл мапс се вижда. Общината да изпрати циганките да изчистят, за да се вижда. В този ред на мисли ще попитам, когато ще започнат глобите на новия паркин между Формулата и онзи скъпарския денонощен с автомивлата. Там са в кръстовището, пречат в значително натоварена улица?
0
 
 
Интересно ще ми е развитието на случая. Според мен са вдигнали чистачките на някой, който е паркирал пред техния блок и сега той си е отмъстил.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

