Жители на блок в Пловдив с десетки глоби за паркиране пред домовете си

© Plovdiv24.bg Жители на блок на бул. "Александър Стамболийски“ 10 в кв. Кючук Париж сигнализираха Plovdiv24.bg за масово санкциониране на техни автомобили от общинската полиция в Пловдив.



Според гражданите, над 50 леки автомобила са били залепени със стикери за глоба, вариращи между 50 и 100 лева. Автомобилите били паркирани пред домовете на собствениците, както и пред гаражите им.



"Ще поискаме обяснение от съответните органи защо се е случило това, при положение че от построяването на блока уличката пред входовете се използва като обслужваща. Входовете се водят с адрес на булеварда, именно поради тази причина“, коментират недоволните жители.



Те изразяват и несъгласие с информацията на стикерите:



"Пълен абсурд е, че на стикерите за глобите е посочено, че автомобилите са били на бул. "Александър Стамболийски", а това изобщо не е така."



"На около 100 метра има друг блок, където собствениците паркират пред входовете си и там проблем няма. В цял Пловдив проблем няма, само тук явно по сигнал или желание на някой“, добавят гражданите.



Жителите планират да организират общо събрание на целия блок, на което да обсъдят случилото се и да потърсят разяснения от общинските органи.