|Ето кои улици и булеварди затваря протестът на феновете на Ботев, полицията е на място
След 17.30 ч. днес е възможно временно ограничение на движението по маршрута на придвижване на участниците. От областната дирекция на МВР е създадена необходимата организация за недопускане на нарушения на обществения ред, осигуряване на пътната безопасност и подпомагане на трафика във връзка със заявени протестни действия от фен клуб "Ботев 1912“ в Пловдив.
Според постъпилото уведомление масовата обществена проява започва от 17.30 ч. днес на стадион "Христо Ботев“ на бул. "Източен“ № 10. Предвидено е от сборния пункт участниците да се придвижат по ул. "Богомил“ – ул. "Петко Д. Петков“ – ул. "Капитан Райчо“ – пл. "Централен“ – пл. "Стефан Стамболов“. Шествието ще премине под полицейски съпровод, а по маршрута му поетапно ще бъде спирано движението на моторни превозни средства.
С оглед гарантиране сигурността на всички граждани, обезпечаване на нормалното протичане на масовото събитие и предотвратяване на противообществени прояви, униформените служители ще следят стриктно за спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Те ще реагират на всички сигнали за нарушения на реда, незабавно ще се намесват и при установяване на участници във видимо нетрезво състояние, маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване или носещи оръжие или други опасни предмети.
