Две проблемни кръстовища в Пловдив, при които шофьорите игнорират напълно правилата за движение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19Коментари (0)1217
© Plovdiv24.bg
Все повече пловдивчани сигнализират за нарушаване на правилата за движение по пътищата на две от ключовите кръстовища в града. Редица шофьори пренебрегват маркировката и използването на мигачите, което води до сериозни рискове за останалите участници в движението.

Граждани алармират, че при излизане от подлеза на Пощата към "Света Петка“, шофьори, движещи се по средната лента, често "секат“ колите отляво, като по този начин създават предпоставки за инциденти. Мнозина от нарушителите изглежда се възмущават, когато им се направи забележка, въпреки ясно обозначената маркировка.

Друг сигнал идва от кръстовището на бул. "Санкт Петербург“ с бул. "Източен“, в  до Макдоналдс. Там шофьори, завиващи от средната лента, се опитват да "набутат“ колите от лявата лента, предназначена за завой наляв към Военна болница, въпреки наличието на две свободни ленти. Авторите на сигналите се питат дали причината е незнание или арогантност, като и двете поведение поставят в риск останалите участници в движението.

Пловдивчани призовават шофьорите да спазват маркировката и да използват мигачите, за да се избегнат инциденти и да се осигури безопасност за всички.


