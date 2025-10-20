© Plovdiv24.bg виж галерията Двата автомобила на жандармерията, които от сутринта са пред община Пловдив, преди минути напуснаха района, предава репортер на Plovdiv24.bg. Цивилните коли със сини буркани обаче още са на паркинга на метри от централния вход на институцията.



Припомняме, че според наша информация Европрокуратурата разследва договор за ремонт на сградата, част от базата на общинското предприятие "Чистота" на улица "Даме Груев" в Пловдив.



Договорът бе сключен от предишния кмет на Пловдив Здравко Димитров. В момента се извършват обиски. Именно заради това днес има засилено полицейско присъствие пред община Пловдив и бившия Партиен дом.



Подозренията на разследващите са, че парите, които са европейски, не са изхарчени целево, а по други направления.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.