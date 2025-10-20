ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два автомобила на жандармерията си тръгнаха от община Пловдив
Припомняме, че според наша информация Европрокуратурата разследва договор за ремонт на сградата, част от базата на общинското предприятие "Чистота" на улица "Даме Груев" в Пловдив.
Договорът бе сключен от предишния кмет на Пловдив Здравко Димитров. В момента се извършват обиски. Именно заради това днес има засилено полицейско присъствие пред община Пловдив и бившия Партиен дом.
Подозренията на разследващите са, че парите, които са европейски, не са изхарчени целево, а по други направления.
Бивш заместник-кмет: Не знам нищо
10:54 / 20.10.2025
Разследващи иззеха компютър от сградата на община Пловдив
10:48 / 20.10.2025
Прокуратурата: Нямаме общо със случващото се пред община Пловдив
10:35 / 20.10.2025
Европрокуратурата разследва проект и документи на община Пловдив?...
10:28 / 20.10.2025
Полиция и пред бившия Партиен дом
10:23 / 20.10.2025
Жандармерия пред община Пловдив, униформени са на входа на сграда...
09:56 / 20.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
