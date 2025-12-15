ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавата придобива активи на територията на летище "Пловдив"
Придобитата собственост ще улесни държавата да планира и развива транспортната инфраструктура, свързана с летище "Пловдив". Окончателното консолидиране на материалните активи ще ускори модернизацията и развитието на летището и е предпоставка за провеждането на успешна процедура за концесия на летище Пловдив.
|общо новини по темата: 523
