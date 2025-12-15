Държавата придобива активи на територията на летище "Пловдив"

© Plovdiv24.bg Държавата ще придобие от "Летище Пловдив“ ЕАД собствеността върху перон, ГСМ стопанство и сгради, които ще бъдат обявени за публична държавна собственост и ще бъдат предоставени за управление на Министерството на транспорта и съобщенията.



Придобитата собственост ще улесни държавата да планира и развива транспортната инфраструктура, свързана с летище "Пловдив". Окончателното консолидиране на материалните активи ще ускори модернизацията и развитието на летището и е предпоставка за провеждането на успешна процедура за концесия на летище Пловдив.