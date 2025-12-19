ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доброто съществува: Рокери Дядо Коледовци се обединиха за децата на Пловдив
От общинското предприятие призовават да се осигури безопасно преминаване на участниците по булевардите и улиците на Пловдив за времето от 10:00 ч. до приключване на мероприятието.
Маршрутът, по който ще се движат участниците в обиколката е следният:
Бензиностанция "Газпром" на бул. "Кукленско шосе" - обратен завой на кръгово кръстовище с път ІІ- 86 - бул. "Кукленско шосе" - бул. "Санкт Петербург" - наляво по ул. "Лев Толстой" - надясно по ул. "Славянска" - спиране пред дом 1-ви: комплекс за социални услуги "Св. Св. Константин и Елена" - наляво по ул. "Богомил" - надясно по бул. "Източен" - наляво по бул. "Марица" - спиране пред дом 2-ри: комплекс за социални услуги "Олга Скобелева" /бул. "Марица № 142"/ - бул. "Марица" - наляво по ул. "Хъшовска" - наляво по ул. "Асен Златаров" - спиране пред дом 3-ти: комплекс за социални услуги - ул. "Асен Златаров" № 29 - надясно по ул. "Никола Войводов" - надясно по бул. "Шести септември" - наляво по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" - надясно по бул. "Христо Ботев" - бул. "Коматевско шосе" - наляво по бул. "Никола Вапцаров" - наляво по ул. "Пере Тошев" - надясно по ул. "Кичево" - спиране пред дом 4- ти: комплекс за социални услуги – ул. "Кичево", кръстовище с ул. "Ген. Тотлебен".
