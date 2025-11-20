Добрата новина: Няма пострадали при верижната катастрофа

© Facebook Няма пострадали хора при верижната катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив, която се е случила по-рано днес.



От пресцентъра на МВР Пловдив съобщиха, че ударилите се автомобили са 4.



Пътният инцидент е обработен по административен ред.



Движението в района не е спирано заради инцидента.



Апелираме шофьорите за внимание и спокойствие на пътя.