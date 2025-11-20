ЗАРЕЖДАНЕ...
|Верижна катастрофа на Околовръстното на Пловдив, тапата е брутална
Граждани сигнализират за инцидента в социалните мрежи.
Те споделят, че катастрофата е между 3 коли и два автобуса.
Трафикът в района е затруднен. Апелираме шофьорите за внимание и спокойствие на пътя.
Ако е възможно, избягвайте този участък.
