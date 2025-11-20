Верижна катастрофа на Околовръстното на Пловдив, тапата е брутална

© Facebook Верижна катастрофа се е случила преди минути на Околовръстното на Пловдив в посока кръговото на Пазарджишко шосе.



Граждани сигнализират за инцидента в социалните мрежи.



Те споделят, че катастрофата е между 3 коли и два автобуса.



Трафикът в района е затруднен. Апелираме шофьорите за внимание и спокойствие на пътя.



Ако е възможно, избягвайте този участък.