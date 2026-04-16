До края на месец април ще е готов новият безплатен паркинг за 80 автомобила на ул. "Генерал Григор Кюркчиев" до кръстовището с булевардите "Васил Априлов" и "Свобода", съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Доскоро пространството беше "кално петно" - през лятото прашно, през зимата кал до ушите. "В момента над 70% от обекта е изпълнен с автентичната пловдивска настилка паваж, която създава уникално усещане, а и здравината е много по-добра от асфалта" - обяснява райкметът.

След завършването на паркинга там ще могат да спират автомобилите си живущите в съседните блокове, както и всички посетители на зоната. "Няма да има скоби, няма да има бариери. Ще бъде абсолютно безплатен за гражданите" - гарантира Стаменов. Цялото пространство ще е осветено. Проектът включва ремонт и на тротоарите по самата улица "Генерал Григор Кюркчиев", за да се предотврати навлизането на коли в зелените площи. Идеята на районната администрация е да се създадат благоприятни условия за живот във всеки микрорайон.

Това е вторият паркинг, който се изгражда в район "Централен". Другият на бул. "Пещерско шосе" пред Професионалната гимназия по електротехника и електроника отдавна е завършен и функционира.