Камиони и багери валират и изравняват посипания трошен камък на новоизграждащия се паркинг на бул. "Васил Априлов" при пресечката с ул. "Генерал Григор Кюркчиев“, видя репортер на Plovdiv24.bg. Допреди няколко месеца тук имаше "кално петно", а след облагородяването ще могат да паркират около 100 автомобила. Освен ремонт на терена се предвижда и такъв на тротоарите по самата улица "Ген. Г. Кюркчиев", като се предотврати навлизането на коли в зелените площи на парка.

Припомняме, че проектът беше в застой за няколко месеца, но той отново е на дневен ред за районната администрация на кмета Георги Стаменов.

Новите паркоместа ще бъдат безплатни за гражданите и ще могат да се ползват свободно от всички. Не е изключено на по-късен етап ръководството на община Пловдив да ги включи в "синя зона", имайки предвид, че предстои разработването на нов Генерален план за организация на движението в Пловдив, обясни преди време районният кмет.