Освен ремонт на терена се предвижда и такъв на тротоарите по самата улица "Ген. Г. Кюркчиев", като се предотврати навлизането на коли в зелените площи на парка.
Припомняме, че проектът беше в застой за няколко месеца, но той отново е на дневен ред за районната администрация на кмета Георги Стаменов.
Новите паркоместа ще бъдат безплатни за гражданите и ще могат да се ползват свободно от всички. Не е изключено на по-късен етап ръководството на община Пловдив да ги включи в "синя зона", имайки предвид, че предстои разработването на нов Генерален план за организация на движението в Пловдив, обясни преди време районният кмет.
