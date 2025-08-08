© Почти са готови двата нови паркинга на територията на район "Централен", информира читателите на Plovdiv24.bg кметът Георги Стаменов.



Единият се намира на бул. "Пещерско шосе“ пред Професионалната гимназия по електроника и електротехника. По проект, там се намалява ширината на тротоара, за да се обособят около 50 паркоместа. Досега е направена пътната подложка и бордюрите. С този паркинг ще се реши проблема с неправомерното спиране на автобили. След изграждането му пък ще се прави ремонт и на самата сграда на ПГЕЕ.



Другият паркинг е на бул. "Васил Априлов" при пресечката с ул. "Генерал Григор Кюркчиев“. Доскоро тук е било "кално петно", а след облагородяването ще могат да паркират около 100 автомобила. Направен е вече около 65% от насипа и подложката на терена. Предвижда се също ремонт на тротоарите по самата "Ген. Г. Кюркчиев" и така ще се предотврати навлезането на коли в близкия парк.



Двата проекта в момента са в застой и се чака актуализация на общинския бюджет, за да се осигурят пари за довършването им.



Новите паркинги ще бъдат безплатни за гражданите и ще могат да се ползват свободно от всички. Не е изключено на по-късен етап ръководството на община Пловдив да ги включи в "синя зона", имайки предвид, че предстои разработването на нов Генерален план за организация на движението в Пловдив.



Законните места за паркиране в момента са 85 000, в града има над 200 000 автомобили, а само първото шестмесечие на тази година са регистрирани нови над 40 000 коли.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.