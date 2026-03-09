Теренът е заравнен и вече започна нареждането на бордюрите, с които ще се ограничи самият паркинг, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
След бордюрите ще се нареди и паважната настилка на местата за паркиране. В зависимост от климатичното време обектът ще бъде завършен до края на месец март или най-късно в началото на април.
Пространството доскоро тънеше в кал и прах, а след месец тук ще могат да спират над 80 коли. Нашата идея е да създадем благоприятни условия за живот във всеки микрорайон, коментира районният кмет.
Това е вторият паркинг, който се изгражда в "Централен". Другият е на бул. "Пещерско шосе" пред Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Цяла седмица работи и е непрекъснато пълен. Цялата зона е напълно реновирана, като са оставени свободни места за засаждане на 14 дървета, които ще пазят сянка.
