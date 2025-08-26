© виж галерията Днес, след 17 часа, ще бъде отворено за движение северното платно на бул. "Христо Ботев“, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



Спирката срещу Централна гара, която бе изместена на 100 метра в посока запад, се връща на предишното си място, уточняват от общинското предприятие.



Припомняме, че участъкът от ключовата пътна артерия бе затворен заради авария на стар канализационен колектор по време на строителните работи на пробива под гарата.



В продължение на 5 дни той бе изолиран и превключен към друг новоизграден такъв на кръстовището на бул. "Христо Ботев“ и ул. "Кавала“.



