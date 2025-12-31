ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес и утре безплатен градски транспорт
"С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“, заяви кметът Костадин Димитров.
В нощта срещу Нова година, на 31 декември, линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч.
До 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание.
