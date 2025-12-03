ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутати: Защо никой не говори за Северната дъга на Околовръстното на Пловдив?
"Имаме изцяло ново предложение – за завършване на цялото Околовръстно, включително и Северната дъга, за която никой не говори. Всички твърдят, че АМ "Тракия" е северната част, но това не е така. За Северната дъга сме предложили почти 2 млн. лв. за проектиране и проучване. До момента няма никакви действия от управляващите за развитие на този проект, никой не е узрял за тази идея" - обясни Емил Янков.
Пловдив има нужда от изцяло независим ринг, със съответните изходи към други пътища и магистрали. Вътре в града пък са предвидени предложения за буферни паркинги, за да се облекчи ситуацията с тежкия трафик в града.
