© В проекта на държавния бюджет, който кабинетът вече обяви, че ще оттегли, пловдивските депутати от "Възраждане" са представили списък с 25 предложения. Едно от тях е за 200 милиона лева за разширението и довършването на съществуващата част и реализацията на Югоизточния обход, предава Plovdiv24.bg.



"Имаме изцяло ново предложение – за завършване на цялото Околовръстно, включително и Северната дъга, за която никой не говори. Всички твърдят, че АМ "Тракия" е северната част, но това не е така. За Северната дъга сме предложили почти 2 млн. лв. за проектиране и проучване. До момента няма никакви действия от управляващите за развитие на този проект, никой не е узрял за тази идея" - обясни Емил Янков.



Пловдив има нужда от изцяло независим ринг, със съответните изходи към други пътища и магистрали. Вътре в града пък са предвидени предложения за буферни паркинги, за да се облекчи ситуацията с тежкия трафик в града.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.