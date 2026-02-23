Делото, което няма край

© Plovdiv24.bg Опитът за отвод на съдебния състав по случая "Дебора" бе неуспешен, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Процесът продължава с разпит на двамата призовани свидетели днес. В бъдеще предстои и изслушването на експертизите на вещите лица.



Припомняме, че защитниците на Георги Георгиев искаха пореден отвод на съдебния състав.



Причината е, че преди дни клиентът им спечели дело срещу Районен съд Пловдив и сега съдът трябва да заплати 500 евро на Георги.



Адвокатите не смятат, че съдът е безпристрастен. Очаква се те да обжалват решението пред Апелативен съд Пловдив.



“Въпросът не е в размера на обезщетението, а в основанията - разумният срок на съдебния процес".



По думите им те не смятат, че процесът се протака с множеството отводи. "Ако трябва да поставим на везната дали е бързо правосъдието, или да се гледа от безпристрастен съд, то Георги не трябва да бъде съден от длъжник и ответник по друго дело", категорични бяха те.