|Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
Адвокатите не смятат, че съдът ще е безпристрастен и желаят евентуален отвод на всички съдии от Районен съд Пловдив.
“Идеята не е да го местим от съд в съд, а да се гледа от безпристрастен съд".
Очаква се те да обжалват решението пред Апелативен съд Пловдив.
“Въпросът не е в размера на обезщетението а в основанията - разумния срок на съдебния процес."
По думите им те не смятат, че процесът се протака с множеството отводи. "Ако трябва да поставим на везната дали е бързо правосъдието, или да се гледа от безпристрастен съд, то Георги не трябва да бъде съден от длъжник и ответник по друго дело", категорични бяха те.
Дебора влезе бързо в залата и не отговори на журналистите.
|общо новини по темата: 303
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
