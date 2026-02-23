ИЗПРАТИ НОВИНА
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
Автор: Ивет Калчишкова 10:32
© Plovdiv24.bg
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод на съдебния съства по делото “Дебора", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Причината е, че преди дни клиентът им спечели дело срещу Районен съд Пловдив и сега съдът трябва да заплати 500 евро на Георги.

Адвокатите не смятат, че съдът ще е безпристрастен и желаят евентуален отвод на всички съдии от Районен съд Пловдив.

“Идеята не е да го местим от съд в съд, а да се гледа от безпристрастен съд".

Очаква се те да обжалват решението пред Апелативен съд Пловдив.

“Въпросът не е в размера на обезщетението а в основанията - разумния срок на съдебния процес."

По думите им те не смятат, че процесът се протака с множеството отводи. "Ако трябва да поставим на везната дали е бързо правосъдието, или да се гледа от безпристрастен съд, то Георги не трябва да бъде съден от длъжник и ответник по друго дело", категорични бяха те.

Дебора влезе бързо в залата и не отговори на журналистите.



