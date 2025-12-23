© виж галерията В навечерието на празниците за Рождество и Нова година ученици от ОУ "Георги С. Раковски“ в с. Болярци бяха специални гости в Областна администрация – Пловдив по покана на областния управител проф. Христина Янчева.



Децата, облечени в красиви народни носии, представиха коледарски наричания и песни. Към екипа на администрацията те отправиха пожелание: "Бъдете здрави, щастливи, усмихнати, силни, мъдри и истински, ценете топлината на домашното огнище и любовта на близките си“.



В духа на българските традиции в дните на пост преди Коледа, малките гости почерпиха служителите с ябълки, хляб и мед – символи на здраве, изобилие и благоденствие. Проф. Янчева им подари лакомства и ги насърчи да продължават да развиват талантите си и да представят достойно своите постижения пред света.



"С тази малка програма отправихме видео поздрав до българските училища в чужбина. Българите зад граница имат нужда да знаят, че мислим за тях и ги подкрепяме, както те мислят за нас. Затова в клипа включихме и песента "Я кажи ми, облаче ле бяло“, сподели директорът на училището Даниела Панчева. Видео посланието е част от родолюбивите инициативи на училището, което тази година отбеляза своята 190-годишнина.



Тази среща идва само месец след като министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и областният управител проф. Христина Янчева откриха в ОУ "Г. С. Раковски“ в с. Болярци нов STEM център, който подпомага обучението по природни науки и зелени технологии. Сред новото оборудване са комплекти за слънчева енергия, филтриране на вода, алтернативни енергийни източници, зелени технологии, вятърна турбина, учебна оранжерия, очила за виртуална реалност, 3D скенери и принтери, рисуващ робот, микроскопи и други иновативни устройства, които превръщат ученето в преживяване