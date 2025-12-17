© Facebook виж галерията Габриела Чолакова и Светла Стефанова, които пребориха рака, успяха да зарадват децата от детската онкохемалотогия в Пловдив към УМБАЛ "Св. Георги" и още стотици деца в страната. Екипът на Plovdiv24.bg. първи Ви информира за добрата инициатива.



Публикуваме част от емоционалната публикация на момичетата в социалните мрежи, придружена със снимки:



"Дарения от институции, училища, детски градини, организации, семейства и индивидуални дарители.Картички и ръчно изработени подаръци, създадени лично от деца - от ясли, детски градини и училища.



Послания, написани с чисти ръце и чисти сърца, предназначени за деца, които водят най-тежката битка в живота си.



Онкохематологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив в този ден не беше просто болнично отделение.



То се превърна в пространство на надеждата.



Мащабът на даренията беше толкова голям, че с помощта на доброволци и ученици, част от подаръците бяха разпределени и занесени и в други отделения на болницата, за да достигнат радостта и подкрепата до още повече пациенти и семейства.



С искрена благодарност отправяме специално признание към Община Пловдив - Район “Северен", които се включиха рамо до рамо с нас и лично в каузата.



Кметът Венцислава Любенова, заедно с Дядо Коледа и доброволците, беше сред децата - с човешко присъствие, обич, грижа и топлина.



Важно е да отбележим и още нещо - снимките от този ден не могат да обхванат всички подготвени подаръци, защото те бяха изключително много.



Сред вдъхновяващите примери на тази обединена България са образователните общности, които възпитават не само знания, но и ценности.



СУ "Цар Симеон Велики“ – Пловдив, по инициатива на Ученическия съвет, обедини над 250 семейства в подкрепа на децата от онкоотделението на УМБАЛ "Свети Георги“, показвайки как изглежда съпричастност в действие.



Със същата отдаденост и чистота се включиха и подготвителна група "Васил Левски“ – Пловдив, както и Езикова гимназия "Пловдив“, а заедно с тях – много други учебни заведения в града, които доказаха, че възпитанието в доброта започва рано и има истинска сила.



Пътят продължава към София и Варна, където още онкохематологични отделения ще бъдат отрупани с чудеса, а още деца ще получат надежда, подкрепа и вяра."