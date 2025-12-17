ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Деца, борещи се с рака, получиха подаръци в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 14:51Коментари (0)209
© Facebook
виж галерията
Габриела Чолакова и Светла Стефанова, които пребориха рака, успяха да зарадват децата от детската онкохемалотогия в Пловдив към УМБАЛ "Св. Георги" и още стотици деца в страната. Екипът на Plovdiv24.bg. първи Ви информира за добрата инициатива. 

Публикуваме част от емоционалната публикация на момичетата в социалните мрежи, придружена със снимки:

"Дарения от институции, училища, детски градини, организации, семейства и индивидуални дарители.Картички и ръчно изработени подаръци, създадени лично от деца - от ясли, детски градини и училища.

Послания, написани с чисти ръце и чисти сърца, предназначени за деца, които водят най-тежката битка в живота си.

Онкохематологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив в този ден не беше просто болнично отделение.

То се превърна в пространство на надеждата.

Мащабът на даренията беше толкова голям, че с помощта на доброволци и ученици, част от подаръците бяха разпределени и занесени и в други отделения на болницата, за да достигнат радостта и подкрепата до още повече пациенти и семейства.

С искрена благодарност отправяме специално признание към Община Пловдив - Район “Северен", които се включиха рамо до рамо с нас и лично в каузата.

Кметът Венцислава Любенова, заедно с Дядо Коледа и доброволците, беше сред децата - с човешко присъствие, обич, грижа и топлина.

Важно е да отбележим и още нещо - снимките от този ден не могат да обхванат всички подготвени подаръци, защото те бяха изключително много.

Сред вдъхновяващите примери на тази обединена България са образователните общности, които възпитават не само знания, но и ценности.

СУ "Цар Симеон Велики“ – Пловдив, по инициатива на Ученическия съвет, обедини над 250 семейства в подкрепа на децата от онкоотделението на УМБАЛ "Свети Георги“, показвайки как изглежда съпричастност в действие.

Със същата отдаденост и чистота се включиха и подготвителна група "Васил Левски“ – Пловдив, както и Езикова гимназия "Пловдив“, а заедно с тях – много други учебни заведения в града, които доказаха, че възпитанието в доброта започва рано и има истинска сила.

Пътят продължава към София и Варна, където още онкохематологични отделения ще бъдат отрупани с чудеса, а още деца ще получат надежда, подкрепа и вяра."


Още по темата: общо новини по темата: 102
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Напусна ни един от последните пловдивски мохикани
13:30 / 17.12.2025
Банкоматите на "Пощенска банка" ще бъдат заредени едновременно с ...
15:21 / 17.12.2025
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: