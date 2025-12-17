ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Деца, борещи се с рака, получиха подаръци в Пловдив
Публикуваме част от емоционалната публикация на момичетата в социалните мрежи, придружена със снимки:
"Дарения от институции, училища, детски градини, организации, семейства и индивидуални дарители.Картички и ръчно изработени подаръци, създадени лично от деца - от ясли, детски градини и училища.
Послания, написани с чисти ръце и чисти сърца, предназначени за деца, които водят най-тежката битка в живота си.
Онкохематологичното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив в този ден не беше просто болнично отделение.
То се превърна в пространство на надеждата.
Мащабът на даренията беше толкова голям, че с помощта на доброволци и ученици, част от подаръците бяха разпределени и занесени и в други отделения на болницата, за да достигнат радостта и подкрепата до още повече пациенти и семейства.
С искрена благодарност отправяме специално признание към Община Пловдив - Район “Северен", които се включиха рамо до рамо с нас и лично в каузата.
Кметът Венцислава Любенова, заедно с Дядо Коледа и доброволците, беше сред децата - с човешко присъствие, обич, грижа и топлина.
Важно е да отбележим и още нещо - снимките от този ден не могат да обхванат всички подготвени подаръци, защото те бяха изключително много.
Сред вдъхновяващите примери на тази обединена България са образователните общности, които възпитават не само знания, но и ценности.
СУ "Цар Симеон Велики“ – Пловдив, по инициатива на Ученическия съвет, обедини над 250 семейства в подкрепа на децата от онкоотделението на УМБАЛ "Свети Георги“, показвайки как изглежда съпричастност в действие.
Със същата отдаденост и чистота се включиха и подготвителна група "Васил Левски“ – Пловдив, както и Езикова гимназия "Пловдив“, а заедно с тях – много други учебни заведения в града, които доказаха, че възпитанието в доброта започва рано и има истинска сила.
Пътят продължава към София и Варна, където още онкохематологични отделения ще бъдат отрупани с чудеса, а още деца ще получат надежда, подкрепа и вяра."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 102
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Напусна ни един от последните пловдивски мохикани
13:30 / 17.12.2025
Банкоматите на "Пощенска банка" ще бъдат заредени едновременно с ...
15:21 / 17.12.2025
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS