|Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение
Скъпи пациенти,
Във връзка с настоящата ситуация около болница "Селена", искам лично да ви информирам, че към момента временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение.
Бременните пациентки, както и жените с гинекологични проблеми, изискващи спешна намеса, се поемат от екипа специалисти, с които работя от години и на които имам пълно и безусловно доверие.
Пациентите с планирани гинекологични операции, както и двойките, планирани за инвитро процедури, моля да изчакат кратко до възстановяване на обичайния работен ритъм, за да мога лично да поема техните случаи, както винаги е било досега.
Това решение е взето с единствената цел да бъдат запазени спокойствието, последователността и качеството на медицинската грижа. А в болница "Селена можете наистина да разчитате на такава.
Поднасям извиненията си за невъзможността да отговоря лично на стотиците телефонни обаждания и съобщения през последните дни.
При всеки спешен въпрос ви моля да се обръщате директно към екипа в болницата, който е на разположение и напълно информиран.
Благодаря ви за разбирането и доверието. Съвсем скоро ще бъдем отново заедно!
