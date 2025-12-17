Д-р Ставрев, УСБАЛАГ "Селена": Временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение

© Във връзка с казуса от последните дни с болница "Селена" и изчезналите 3 млн. лв. от касата, както и провеждащото се полицейско разследване един от лекарите Д-р Даниел Ставрев, който е и син на основателя на лечебното заведение д-р Ангел Ставрев, написа пост във фейсбук. Plovdiv24.bg го публикува без редакторска намеса:



Скъпи пациенти,



Във връзка с настоящата ситуация около болница "Селена", искам лично да ви информирам, че към момента временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение.



Бременните пациентки, както и жените с гинекологични проблеми, изискващи спешна намеса, се поемат от екипа специалисти, с които работя от години и на които имам пълно и безусловно доверие.



Пациентите с планирани гинекологични операции, както и двойките, планирани за инвитро процедури, моля да изчакат кратко до възстановяване на обичайния работен ритъм, за да мога лично да поема техните случаи, както винаги е било досега.



Това решение е взето с единствената цел да бъдат запазени спокойствието, последователността и качеството на медицинската грижа. А в болница "Селена можете наистина да разчитате на такава.



Поднасям извиненията си за невъзможността да отговоря лично на стотиците телефонни обаждания и съобщения през последните дни.



При всеки спешен въпрос ви моля да се обръщате директно към екипа в болницата, който е на разположение и напълно информиран.



Благодаря ви за разбирането и доверието. Съвсем скоро ще бъдем отново заедно!