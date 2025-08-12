ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с бръснещата силна болка в гърлото
Автор: Емануела Вилизарова 15:23Коментари (0)737
©
Новият вариант на COVID-19 "Нимбус“ е по-заразен, но няма данни да протича по-тежко. Аз лично не виждам нищо притеснително. Това каза епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова в интервю за "Фокус“.

Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.

"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.


Още по темата: общо новини по темата: 17220
12.08.2025 Бум на болните от COVID-19 в България
09.07.2025 Нов вариант на ковид върлува по света
30.06.2025 Доц. Атанас Мангъров: Все едно гърлото се реже с бръсначи - това е, което отличава заболяването
30.05.2025 Нов вариант на Covid-19
21.05.2025 Бившият здравен министър Асена Сербезова осъди прокуратурата за 50 000 лева
22.04.2025 Днес става на 56: Била е секретарка и продавачка на лекарства и коли
предишна страница [ 1/2870 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Показаха как ще изглежда най-новият булевард в Пловдив
13:27 / 12.08.2025
Наближава краят на транспортните мъки за жители на Кючука
12:53 / 12.08.2025
Дъщерята на изчезналия бизнесмен от Пловдив: Искаме поне да намер...
12:05 / 12.08.2025
Сигнал: Оплакване от алергичен човек остави жители от Кючука без ...
10:59 / 12.08.2025
Обвиниха 16-годишен за пиянско шофиране и непристойно поведение в...
10:46 / 12.08.2025
Д-р Георева: Най-голям риск носят храните, които лесно се разваля...
09:37 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електронното записване в детските градини
Купа на България сезон 2025/2026
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: