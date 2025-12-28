ИЗПРАТИ НОВИНА
Цяло чудо е, че няма пострадали след неприятен инцидент в Кючука
Автор: Силвия Станева 11:44Коментари (0)3445
© Plovdiv24.bg
Читател на Plovdiv24.bg съобщава за паднало дърво пред блок, намиращ се на ул."Георги Икономов" 35. Цяло чудо е, че не е имало хора в момента на инцидента. Проблемът със сигурност не е от  днес, тъй като нашият читател ни изпрати заявлението, което е подал към районното кметство и заповедта, с която кметът Атанас Кунчев разпорежда точно това дърво да бъде премахнато. Заповедта е насочена към ОП "Паркове и градини" и е с дата 16.05.2025 г., но към момента не е изпълнена. 

Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини, както и от специалната страница Изпрати ни новина.


Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

