Доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) модерира третата информационна среща от Национална кампания за въвеждане на еврото в България. Събитието се проведе в Пловдив и събра на едно място представители на институциите, местната власт, бизнеса и гражданите.



"Целта на тази среща е да отговорим на всички въпроси и да не оставим нито един без отговор. Важно е, че сме си подали ръце – представителите на държавни и местни институции, на изпълнителната власт и на гражданското общество. Достоверната информация е единственото, което може да преодолее дезинформацията, слуховете и догмите, които съществуват“, каза заместник-председателят на ИСС доц. д-р Милена Ангелова.



Подобни информационни събития са разговор за това как процесът да бъде по-плавен и безпроблемен, коментира и заместник -министърът на финансите Методи Методиев.



"Членството ни в еврозоната е възможност и предпоставка за по-добър, по-ускорен и по-догонващ растеж. Всички усилия на хората в тази зала имат своя измерител на успех – подкрепата за членството в еврозоната продължава да расте и то с по-голямата информираност на хората, което означава, че сме на правилен път“, каза заместник-министър Методиев.



"Независимостта на централната банка е гарант за стабилността на икономическите политики и за развитието на икономиката в страната – било то преди или след приемането на еврото. Важно от страна на БНБ е да осигурим, че всеки гражданин, всяка фирма, ще разполага с необходимия обем банкноти и монети. По отношение на банките заедно с КЗП ще следим за това да не се променят лихвени проценти и такси по договорите, сключени преди приемането на еврото. Работим съвместно с МВР за превенция за разпространение на фалшиви банкноти“, каза и Маринела Петрова – съветник на управителя на БНБ.



Националната кампания за въвеждане на еврото в България има за цел да предостави на бизнеса и обществото ясна и достоверна информация за ключовите етапи и срокове на въвеждането на еврото. Водещите институции – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, НАП, КФН, НОИ и др. – участват със свои експерти, които ще бъдат на разположение за въпроси и дискусии.



Партньори в инициативата са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.



Срещи от кампанията ще се проведат във всички областни градове в страната, като целта е да бъде осигурена достоверна информация и да се отговори на всички въпроси, свързани с въвеждането на еврото в България.



