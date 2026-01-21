ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Чистят Пловдив от сняг и лед
Предприятието разполага с над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. В готовност да излязат на улицата са 53 снегорина, 23 разпръсквача на сол, 9 комбинирани машини, оборудвани с гребла за сняг и разпръсквачи, както и 8 челни товарача, единият от които е пригоден за почистване на труднодостъпни места. С предимство ще се обработват пътните артерии, по които се движи масовият градски транспорт.
Над 400 работници от ОП "Чистота“ и близо 80 служители от ОП "Градини и паркове“ ще почистват и ще третират с противообеледенителни материали автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.
Община Пловдив е напълно подготвена за зимното поддържане на града и продължава да следи актуалната обстановка. При необходимост гражданите могат да подават сигнали на дежурния телефон 032/656 785.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 318
|предишна страница [ 1/53 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, разми...
17:03 / 21.01.2026
Без право на обжалване: 10 г. затвор за бивш кондуктор за убийств...
14:50 / 21.01.2026
511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
13:45 / 21.01.2026
Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в...
12:03 / 21.01.2026
Увеличиха цената на билета на шатъл буса до летище "Пловдив"
11:57 / 21.01.2026
Студът замрази ремонтите в Пловдив
11:52 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS